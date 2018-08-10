С 2019 года из Херсона начнут летать лоукостеры, - Омелян

С 2019 года из Херсона начнут летать лоукостеры, а иностранная авиакомпания может создать свою дочернюю компанию в Украине с местом базирования в Херсоне.



Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНИАН.

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"Мы надеемся, что со следующего года из Херсона полетят лоукосты. Мы работаем с большим европейским перевозчиком по этому вопросу, надеемся на поддержку украинской авиакомпании МАУ, а также есть интересные переговоры с авиакомпанией, которая хочет создать свою дочернюю компанию в Украине и хочет выбрать свою базу в Херсоне. Что-то из этих вариантов непременно сработает, и в следующем году Херсон будет иметь большие перспективы", - сказал министр.



Министр также отметил, что развитие авиаперелетов из Херсона позволит украинцам из аннексированного Крыма недорого летать по всей Европе.

Ранее лоукостер Wizz Air восстановил прямой авиарейс по маршруту Львов-Лондон.