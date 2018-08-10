Порошенко назвал Северный поток-2 троянским конем

Президент Украины Петр Порошенко назвал газопровод "Северный поток - 2" "троянским конем" Кремля и призвал европейских партнеров противостоять ему.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Северный поток - 2" - это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной – это четкие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского союза", –заявил он.

Порошенко призвал европейских партнеров "как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность".

Напомним, в Конгресс США внесен законопроект о санкциях по "Северному потоку-2".