Суд закрыл дело против Кернеса

Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Евромайдана зимой 2014 года.



Данное решение зачитал судья Андрей Антонов в пятницу, 10 августа, сообщает пресс-служба харьковского мэра в Facebook.

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В частности, зачитывая решение, судья отметил, что обвинение фактически устранилось от доказательств вины мэра, из-за чего дело рассматривалось в течение 4 лет подряд.



Кроме того, последние 7 заседаний, в ходе которых должны были пройти дебаты, прокуроры пропустили. Таким образом, суд расценил позицию прокуратуры как отказ от обвинительного акта и вынес решение о закрытии дела.

Напомним, Кернес и два его охранника обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийства) Уголовного кодекса. Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев.