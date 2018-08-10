Евросоюз ждет от России квалифицированной медицинской помощи Олегу Сенцову

Евросоюз прокомментировал ухудшение состояния здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно удерживаемого в российской тюрьме.
"Согласно сообщениям, состояние здоровья Сенцова быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия предоставит ему соответствующее лечение и квалифицированную медицинскую помощь…", - сказано в сообщении официального представителя внешнеполитической службы ЕС.
Евросоюз ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут поддержаны, и все незаконно задержанные граждане Украины в России и на Крымском полуострове будут освобождены без промедления.
Напомним, Денисова просит направить Сенцова на лечение в Москву.