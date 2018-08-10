Оператор Северного потока – 2 подал в Дании заявку на альтернативный маршрут

Базовый сценарий предполагал, что новая труба повторит маршрут уже действующего «Северного потока – 1». Этот проект предполагал укладку трубы в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Швеции и Финляндии, а также в территориальных водах России, Германии и Дании. Все страны, кроме Дании, дали свои разрешения. Это вынудило компанию искать альтернативные маршруты для прокладки трубы. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран ранее допускал, что газопровод может сильнее отклониться от Борнхольма, чтобы избежать территориальных вод Дании.
Проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут для экспортного газопровода "Северный поток – 2".
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании. Заявка направлена в Датское энергетическое агентство.
Альтернативный маршрут предусматривает, что участок газопровода длиной 175 км пройдет к северо-западу от датского острова Борнхольм, следует из пресс-релиза. В результате труба будет проложена через исключительную экономическую зону Дании, а не через ее территориальные воды. При этом в сообщении подчеркивается, что Nord Stream 2 AG не отказывается от первоначального маршрута, который проходит через территориальные воды Дании.
Отметим, "Северный поток – 2" – проект нового экспортного газопровода мощностью 55 млрд куб. м. Он должен пройти через Балтийское море, соединив Россию и Германию. Оператор проекта – Nord Stream 2 AG – на 100% принадлежит Газпрому. OMV вместе с французской Engie, британско-голландской Shell и немецкими Wintershall и Uniper подписали с российской газовой монополией соглашение о финансировании половины стоимости проекта.
Напомним, Порошенко назвал Северный поток-2 троянским конем.