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Главная » Страна » Из Германии стали чаще выдворять не получивших убежища мигрантов

Из Германии стали чаще выдворять не получивших убежища мигрантов

Из Германии стали чаще выдворять не получивших убежища мигрантов
Фото: fastcoexist.com

Чаще всего высылают  турок, украинцев и граждан бывших югославских республик

10.08.18 52
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Власти Германии стали вдвое чаще принимать решения о высылке мигрантов, не получивших статус беженца. Об этом сообщает Deutche Welle.

В 2017 году были приняты постановления о высылке в отношении 7374 человек, в 2015 году данный показатель составлял 3604. В случае принятия судом решения о высылке иностранца утрачивает силу его временное разрешение на пребывание. От граждан, в отношении которых приняты подобные постановления, требуют покинуть страну в установленные сроки. Если они не выполняют это требование, их могут выдворить в принудительном порядке.

По сведениям МВД ФРГ, в центральном реестре иностранцев числятся почти 300 тысяч человек, в отношении которых уже были приняты постановления о высылке. Около 29 тысяч из них, по данным на 30 июня, еще не выехали из страны. Более 61 тысячи решений касались иностранцев, проживающих в Северном Рейне - Вестфалии. Чаще всего такие постановления принимались в отношении турок, украинцев и граждан бывших югославских республик.

Как сообщалось ранее, количество задержанных нелегальных мигрантов в Украине увеличилось.

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