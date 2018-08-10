В Киевской области правоохранители с помощью беспилотника обнаружили плантацию конопли. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Посадку конопли правоохранители заметили во время аэроразведки в рамках операции "Мак", владелец как раз поливал и подвязывал свой незаконный урожай.

Правоохранители насчитали более трех сотен кустов. 41-летний житель Киева высадил их возле дамбы под Ирпенем. На одном из заброшенных дачных участков, где высокая трава маскировала плантацию с дороги. Нарушитель пояснил полицейским, что коноплю растил для себя, регулярно приезжал из столицы, чтоб присматривать за своими грядками.

Сейчас он под стражей, ему угрожает до семи лет за решеткой за "Посев и выращивание конопли". Все растения правоохранители выкорчевали и отправили на экспертизу.

Напомним, Под Сумами пройдет фестиваль конопли Hemp Fest. В программе – дегустация конопляных блюд по народным рецептам