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<span class="label red">Видео</span> Под Киевом полицейский дрон нашел поле конопли

Видео Под Киевом полицейский дрон нашел поле конопли

Плантатора задержали 

10.08.18 205
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В Киевской области правоохранители с помощью беспилотника обнаружили плантацию конопли. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Посадку конопли правоохранители заметили во время аэроразведки в рамках операции "Мак", владелец как раз поливал и подвязывал свой незаконный урожай.

Правоохранители насчитали более трех сотен кустов. 41-летний житель Киева высадил их возле дамбы под Ирпенем. На одном из заброшенных дачных участков, где высокая трава маскировала плантацию с дороги. Нарушитель пояснил полицейским, что коноплю растил для себя, регулярно приезжал из столицы, чтоб присматривать за своими грядками.

Сейчас он под стражей, ему угрожает до семи лет за решеткой за "Посев и выращивание конопли". Все растения правоохранители выкорчевали и отправили на экспертизу.

Напомним, Под Сумами пройдет фестиваль конопли Hemp Fest. В программе – дегустация конопляных блюд по народным рецептам

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