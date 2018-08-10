Этнические представители Северо-Кавказского региона России прибегают к угрозам и запугиваниям жителей оккупированного Донбасса.
Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны, подполковник Дмитрий Гуцуляк.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 и 2 армейского корпусов вооруженных сил (АК ВС) РФ растет количество проблем, связанных с этническим составом оккупационных подразделений.
"В частности, военнослужащие 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиуское) 1 АК ВС РФ, этнические представители Северо-Кавказского региона России, находясь на передовых позициях, предоставляют командованию ложную информацию об обстрелах со стороны Объединенных сил", - сказал он.
При этом они требуют применять артиллерийские подразделения якобы для их прикрытия, что вызывает раздражительность артиллеристов, которые вынуждены находиться в постоянной боевой готовности.
Напомним, ООН заявила, что украинских раненых в Иловайске добивали.