Укрзализныця готова прекратить сообщение с РФ, - СМИ

Укрзализныця готова остановить сообщение с РФ, если власти примут такое решение.



Об этом говорится в ответе компании на запрос Сегодня.



Отмечается, что в компании готовы выполнять "любое решение сверху". Также в УЗ заявили, что с каждым годом количество пассажиров, следующих из Украины в РФ, сокращается.



По данным компании, в 2017 году поездами Укрзализныци в Россию было перевезено 900 тысяч украинцев. Этот показатель в пять раз меньше, чем в 2013 году.

Также подчеркивается, что тенденция к уменьшению пассажиропотока сохраняется. За 7 месяцев 2018 года в Россию поездами Укрзализныци съездили 454,1 тысяч украинцев, что на 16,4% меньше аналогичного периода 2017 года.



В компании отметили, что на сегодняшний день между Украиной и Россией курсирует 13 пар поездов. Восемь из них - формирования Укрзализныци, три - Железной дороги Молдовы, и по одному - РЖД и Азербайджанских железных дорог.



Ранее сообщалось, что министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения с РФ.

Напомним, в декабре 2017 года Российские железные дороги полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования по новой ж/д линии Журавка-Миллерово в обход Украины.