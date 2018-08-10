Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Укрзализныця готова прекратить сообщение с РФ, - СМИ

Укрзализныця готова прекратить сообщение с РФ, - СМИ

Укрзализныця готова прекратить сообщение с РФ, - СМИ
Фото: 112.ua

Сейчас между Украиной и Россией курсирует 13 пар поездов

10.08.18 74
000

Укрзализныця готова остановить сообщение с РФ, если власти примут такое решение.

Об этом говорится в ответе компании на запрос Сегодня.

Отмечается, что в компании готовы выполнять "любое решение сверху". Также в УЗ заявили, что с каждым годом количество пассажиров, следующих из Украины в РФ, сокращается.

По данным компании, в 2017 году поездами Укрзализныци в Россию было перевезено 900 тысяч украинцев. Этот показатель в пять раз меньше, чем в 2013 году.

Также подчеркивается, что тенденция к уменьшению пассажиропотока сохраняется. За 7 месяцев 2018 года в Россию поездами Укрзализныци съездили 454,1 тысяч украинцев, что на 16,4% меньше аналогичного периода 2017 года.

В компании отметили, что на сегодняшний день между Украиной и Россией курсирует 13 пар поездов. Восемь из них - формирования Укрзализныци, три - Железной дороги Молдовы, и по одному - РЖД и Азербайджанских железных дорог.

Ранее сообщалось, что министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения с РФ.

Напомним, в декабре 2017 года Российские железные дороги полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования по новой ж/д линии Журавка-Миллерово в обход Украины.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
С 2019 года из Херсона начнут летать лоукостеры, - ОмелянНа ремонт железнодорожных путей в этом году потратят почти 3 млрд грнУкрзализныця наняла SMM-менеджера за 740 тыс. грн
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 14537
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10945
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 11904
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21171
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12983
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 27319
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 14435
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 26312
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6039
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15013
  1. Точка кипения. Что такое "тепличная Земля", и как 2˚C способны изменить облик планеты 9548 / 9981
  2. Украинские фермеры уничтожают яблоки - продавать не выгодно 4000 / 4818
  3. Большую окружную дорогу в Киеве перекроют почти на год 3551 / 3791
  4. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 2644 / 4377
  5. В столичном метро рассказали о секретной мозаике на станции "Золотые ворота" 1976 / 3216
  6. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 1772 / 2193
  7. На пляжи Мариуполя выбросило тысячи мертвых бычков 1723 / 1935
  8. Запороговый раздражитель. За что "подвесили" ректора Одесского медуниверситета 1565 / 1782
  9. В маршрут поезда "четырех столиц" включат пятую 1468 / 1761
  10. Актер Джеки Чан попал под грязевую лавину в Китае 1374 / 1963
  1. Точка кипения. Что такое "тепличная Земля", и как 2˚C способны изменить облик планеты 16 / 9981
  2. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 16 / 2193
  3. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 13 / 4377
  4. В столичном метро рассказали о секретной мозаике на станции "Золотые ворота" 8 / 3216
  5. Украинские фермеры уничтожают яблоки - продавать не выгодно 7 / 4818
  6. Отечество в кибербезопасности. Как волонтёры защищают Украину на информационном фронте 7 / 1446
  7. Общественная деактивация. Почему в Украине участились нападения на гражданских деятелей 5 / 989
  8. В Киеве запустили производство дефицитных крупнокалиберных снарядов 4 / 1348
  9. Пункт пропуска Станица Луганская закроют для разминирования 4 / 92
  10. Понизить градус. Киевская история советского мороженого 3 / 839
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.