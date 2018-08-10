Для тушения пожара привлечено 5 единиц техники и 13 спасателей

Около с. Песчаное Кременчугского района (Полтавская область) произошел пожар на свалке.



Информация о возгорании на территории свалки твердых бытовых отходов поступила спасателям сегодня, 10 августа, в 8.45, сообщили в областном управлении ГСЧС.

"Общая площадь пожара составляет 0,08 гектара. Сейчас горит четыре ячейки глубиной прогаров до 1 метра. Общая площадь свалки составляет 6 га, глубина залегания мусора до 3 м", – отметили в ведомстве.

Фото: poltava.dsns.gov.ua

Для тушения пожара привлечено 5 единиц техники и 13 спасателей. Также привлечены 2 единицы техники и 2 сотрудника от местного коммунального предприятия.





На расстоянии 700 метров от очага пожара находится озеро, где осуществляется забор воды.

Отметим, ранее Херсон накрыла жуткая вонь из-за гниющего мусора.