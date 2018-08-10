Сытник рассказал о ходе расследования связей украинских чиновников с Манафортом

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что информация о связях украинских чиновников с американским политтехнологом Полом Манафортом стала новой для его ведомства. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сытник отметил, что НАБУ расследует действия украинских чиновников и их возможные связи с Манафортом.

"Когда появились материалы, которые журналисты назвали "амбарной книгой"…она появилась в НАБУ после того, как народные депутаты и бывшие работники СБУ презентовали эти материалы публично. В этих материалах фигурировала фамилия Манафорта. В дальнейшем было много запросов со стороны СМИ, было разрешение детектива, который расследовал в то время это дело. НАБУ дало подтверждение этой информации, эта фамилия фигурирует. Следствием этого, лично для меня, было два иска о признании их действий незаконными и уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США", - рассказал Сытник.

Он подчеркнул, что приоритетом НАБУ в расследованиях являются только действующие чиновники.

"То есть чиновники, которые подследственные НАБУ. В основном там фигурировали фамилии экс-чиновников. И на определенном этапе Манафорт - это не субъект, подследственный НАБУ. Действия, которые ему инкриминируются, насколько я знаю, связаны с уклонением от уплаты налогов, отмыванием средств. Но та информация, которая была сейчас обнародована, мы о ней раньше не знали. Это свежая информация. Мы ее анализируем", - добавил он.

Сытник также отметил, что само дело передано в департамент спецрасследований ГПУ.

Напомним, согласно заявлению судебного бухгалтера ФБР Моргана Магиноса, украинские политики заплатили американскому политтехнологу Полу Манафорту в 2012 году за консультационные услуги 31 миллион долларов