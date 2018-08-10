В Николаеве спасатели вызволили шестимесячного щенка породы хаски, застрявшего в кирпичном заборе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Собачка по кличке Белка сунула голову в отверстие кирпичного забора, привлеченная шумом на улице, и застряла. Хозяин услышал вой любимца, старался вызволить шестимесячную Белку сам, но когда ничего не получилось, - позвал спасателей.
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Тем пришлось дрелью разбивать кирпичи, пока щенок не оказался на свободе. Хозяин в это время придерживал собаку, чтоб она не поранилась.
Фото: ГСЧС
Оказавшись на свободе – Белка сразу убежала во двор.
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