Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Одни кости и кожа. Мать рассказала о состоянии политзаключенного Балуха
Освобождение заложников Кремля

Одни кости и кожа. Мать рассказала о состоянии политзаключенного Балуха

Одни кости и кожа. Мать рассказала о состоянии политзаключенного Балуха
Владимир Балух / Фото: crimeahrg.org

Наталья Балух смогла проведать сына

10.08.18 77
000

Украинский активист Владимир Балух, незаконно осужденный в оккупированном Крыму, выглядит очень плохо. Об этом рассказала мать политзаключенного Наталья Владимировна после встречи с сыном в ИВС Раздольного 9 августа, сообщает Крымская правозащитная группа.

"Ничего хорошего. Худой, страшный такой. Скелет. Один скелет", - сообщила она.

Она добавила, что сын рассказывает ей о своем здоровье, чтоб ее не расстраивать, но по нему видно, что его состояние ухудшается.

"Но я же вижу, что он такой страшный, что я просто в шоке. Одни кости и кожа на костях. Выглядит как старичок. Он никогда мне не скажет, что у него что-то со здоровьем плохо. Никогда. Я знаю, что и болел он, и поясница болела, и нога и вообще все было плохо, а он мне говорил, что все хорошо. Когда мы с ним говорили, рядом стоял полицейский, а он при нем ничего такого не скажет", - отметила она.

Мать украинца рассказала, что Владимир практически не принимает пищу, только иногда кисель из овсянки и сухари. Также Наталья Владимировна рассказала, что у нее после свидания ухудшилось самочувствие, сегодня болит сердце. Женщина очень расстроена и не может сдерживать слезы, когда говорит о сыне.   

"Я уже не знаю, что и думать. Дождусь я его или нет. Я не знаю, чтоб я делала если б не эта поддержка людей", - рассказала Наталья Балух.

Напомним, в январе 2018 года  оккупационные власти Крыма приговорили украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам и 5 месяцам колонии якобы за хранение боеприпасов. Защита политзаключённого утверждает, что на самом деле его преследуют исключительно за проукраинскую символику - флаг Украины во дворе дома.

С 19 марта Владимир Балух начал  бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному  делу. За время голодовки он потерял 30 кг веса.

Недавно Балуху продлили срок до 5 лет за "избиение" начальника изолятора.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Евросоюз ждет от России квалифицированной медицинской помощи Олегу СенцовуПоявились новые фото Сенцова в российской тюрьмеВуха казематів. Чому Олег Сенцов відмовився говорити зі священиком
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 14535
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10942
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 11904
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21171
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12983
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 27318
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 14434
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 26312
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6039
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15013
  1. Точка кипения. Что такое "тепличная Земля", и как 2˚C способны изменить облик планеты 9548 / 9978
  2. Украинские фермеры уничтожают яблоки - продавать не выгодно 4000 / 4818
  3. Большую окружную дорогу в Киеве перекроют почти на год 3551 / 3790
  4. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 2644 / 4371
  5. В столичном метро рассказали о секретной мозаике на станции "Золотые ворота" 1976 / 3216
  6. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 1772 / 2190
  7. На пляжи Мариуполя выбросило тысячи мертвых бычков 1723 / 1934
  8. Запороговый раздражитель. За что "подвесили" ректора Одесского медуниверситета 1565 / 1782
  9. В маршрут поезда "четырех столиц" включат пятую 1468 / 1761
  10. Актер Джеки Чан попал под грязевую лавину в Китае 1374 / 1962
  1. Точка кипения. Что такое "тепличная Земля", и как 2˚C способны изменить облик планеты 16 / 9978
  2. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 16 / 2190
  3. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 13 / 4371
  4. В столичном метро рассказали о секретной мозаике на станции "Золотые ворота" 8 / 3216
  5. Украинские фермеры уничтожают яблоки - продавать не выгодно 7 / 4818
  6. Отечество в кибербезопасности. Как волонтёры защищают Украину на информационном фронте 7 / 1446
  7. Общественная деактивация. Почему в Украине участились нападения на гражданских деятелей 5 / 987
  8. В Киеве запустили производство дефицитных крупнокалиберных снарядов 4 / 1348
  9. Пункт пропуска Станица Луганская закроют для разминирования 4 / 92
  10. Понизить градус. Киевская история советского мороженого 3 / 839
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.