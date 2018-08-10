Одни кости и кожа. Мать рассказала о состоянии политзаключенного Балуха

Украинский активист Владимир Балух, незаконно осужденный в оккупированном Крыму, выглядит очень плохо. Об этом рассказала мать политзаключенного Наталья Владимировна после встречи с сыном в ИВС Раздольного 9 августа, сообщает Крымская правозащитная группа.

"Ничего хорошего. Худой, страшный такой. Скелет. Один скелет", - сообщила она.

Она добавила, что сын рассказывает ей о своем здоровье, чтоб ее не расстраивать, но по нему видно, что его состояние ухудшается.

"Но я же вижу, что он такой страшный, что я просто в шоке. Одни кости и кожа на костях. Выглядит как старичок. Он никогда мне не скажет, что у него что-то со здоровьем плохо. Никогда. Я знаю, что и болел он, и поясница болела, и нога и вообще все было плохо, а он мне говорил, что все хорошо. Когда мы с ним говорили, рядом стоял полицейский, а он при нем ничего такого не скажет", - отметила она.

Мать украинца рассказала, что Владимир практически не принимает пищу, только иногда кисель из овсянки и сухари. Также Наталья Владимировна рассказала, что у нее после свидания ухудшилось самочувствие, сегодня болит сердце. Женщина очень расстроена и не может сдерживать слезы, когда говорит о сыне.

"Я уже не знаю, что и думать. Дождусь я его или нет. Я не знаю, чтоб я делала если б не эта поддержка людей", - рассказала Наталья Балух.

Напомним, в январе 2018 года оккупационные власти Крыма приговорили украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам и 5 месяцам колонии якобы за хранение боеприпасов. Защита политзаключённого утверждает, что на самом деле его преследуют исключительно за проукраинскую символику - флаг Украины во дворе дома.

С 19 марта Владимир Балух начал бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному делу. За время голодовки он потерял 30 кг веса.

Недавно Балуху продлили срок до 5 лет за "избиение" начальника изолятора.