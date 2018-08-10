В Крыму пересчитали отдыхающих украинцев

В среднем 200-300 тысяч украинцев ежегодно отдыхают в оккупированном Россией Крыму. Это более чем в 10 раз меньше, чем до аннексии.

Об этом в эфире Радио НВ заявил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Можно говорить, что показатель тех, кто приедет в Крым и может иметь цель отдохнуть - это 200-300 тысяч человек в год. Напомню, что до войны этот показатель был пять-семь миллионов человек. Даже три миллиона человек в высокий сезон - это было мало. То есть можно говорить, что количество отдыхающих уменьшилось в десять раз", — сказал он.

Согласно статистике пересечений КПВВ на границе с оккупированным Крымом, в высокий сезон (июль и август) максимальное количество человек, которые въезжают на полуостров из материковой Украины, достигает 500 тысяч.

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Напомним, американская компания Best Western Hotels & Resorts, последняя западная сеть отелей в Крыму, ушла с оккупированного полуострова в результате действий санкций.