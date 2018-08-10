Глава минфина зарабатывает меньше своих замов и госсекретаря

Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова заработала за июль 35,5 тыс. гривен. Ее заместители - от 1,3 тыс. до 115,2 тыс. гривен, государственный секретарь министерства - 155,8 тыс. гривен.
Об этом сообщили в Минфине, передают Українські Новини.
Сумма средств, начисленная Маркаровой в июне, составила 35 451 гривну, из них должностной оклад за фактически отработанное время - 12 955 гривен, надбавки - 16 064 гривны, индексация - 366 гривен, командировочные - 6 068 гривен.
Зарплата заместителей Сергея Марченко составила 115,2 тыс. гривен (уволен 26 июля), Андрея Градиля - 49,2 тыс. гривен, Юрия Гелетия - 28,6 тыс. гривен, Юрия Джигиря - 1,9 тыс. гривен (назначен 26 июля), Сергея Верланова - 1,3 тыс. гривен (назначен 26 июля), Юрия Буцы - 108,2 тыс. гривен (уволен 26 июля), госсекретаря Евгения Капинуса - 155,8 тыс. гривен.
Напомним, и. о. министра финансов Оксана Маркарова назвала свои главные цели на новой должности. Это - внедрение среднесрочного бюджетирования, уменьшение дефицита бюджета и продолжение реформ ради экономического роста.