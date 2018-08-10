Международные организации могут представить единый список экспертов для участия в отборе судей ВАС, - ЦПК

Международные организации могут одобрить единый список экспертов для участия в отборе судей Высшего антикоррупционного суда. Об этом сегодня в Киеве журналистам сообщила юрист Центра противодействия коррупции Анастасия Краснопольская, передает корреспондент Фокуса.

"Нам известно, что международники, в роли организаторов которых выступает Европейская комиссия, пытаются сделать все возможное, чтобы все организации, получившие запросы от Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), предложили единый список кандидатов. В нем может быть указано, какой кандидат, от какой конкретно организации, если ВККС так будет комфортно. Но самое главное, чтобы не было множества списков, в которых могут быть спрятаны ловушки. Мы знаем, как наши политики умеют пропускать лояльных людей", - рассказала Краснопольская.

По ее словам, ВККС не может заставить международников подать единый список, как и не может запретить этого.

Краснопольская также рассказала, что состав общественного совета международных экспертов обещает быть довольно сильным. Большинство из рассматриваемых нынче кандидатов в совет, которые имеют опыт в борьбе с коррупцией.

"Это будут иностранцы, так как в законе написано, что у таких людей должен быть опыт работы в следственных органах, прокуратуре или судах за границей. ВККС же хотела бы видеть меньше прокуроров и следователей, а больше судей. Там считают, что судьи более рассудительны", - добавила она.

Ожидается, что международные организации подадут список кандидатов в ВККС до 15 сентября.

Напомним, 2 августа ВККСУ объявила конкурс в Высший антикоррупционный суд, в состав которого должны быть выбраны 39 судей. Закон "О Высшем антикоррупционном суде", принятый парламентом 7 июня 2018 года, определяет основы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда (ВАС) как высшего специализированного суда в системе судоустройства, специальные требования к судьям этого суда и гарантии их деятельности, а также особенности проведения конкурса на должность судьи ВАС.

В соответствии с законом, с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей в установлении соответствия кандидатов на должности судей ВАС критериям профессиональной этики, добропорядочности и т.п. образуется общественный совет международных экспертов в составе шести человек. Их ВККС назначает исключительно на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами.