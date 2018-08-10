Волкер: Россия должна освободить Сенцова, прежде чем на ее руках будет еще одна смерть

Олег Сенцов уже 89 день продолжает голодовку в российской колонии

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Россию немедленно освободить Олега Сенцова. Об этом он написал в своем Twitter.

"Россия должна освободить Олега Сенцова, прежде чем на ее руках будет еще одна смерть. "Признание", видимо, добыто под пыткой... Россия должна быть лучше этого. #SaveOlegSentsov #MagnitskyAct", - написал он в пятницу.

Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ по политическим причинам.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает.

После этого, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного РФ по правам человека Татьяну Москалькову и председателя Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаила Федотова обсудить любые условия обмена Олега Сенцова для его спасения.

В свою очередь Евросоюз призвал Россию оказать Олегу Сенцову квалифицированную медицинскую помощь.