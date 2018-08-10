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Борьба (за) против коррупции по-украински

Общественные активисты опасаются непрозрачности отбора судей Антикоррупционного суда

Общественные активисты опасаются непрозрачности отбора судей Антикоррупционного суда
Фото: Закон і Бізнес

Члены ВККС не объясняют свои оценки кандидатам

10.08.18 170
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Основными рисками во время проведения конкурса в Антикоррупционный суд является непрозрачность и закрытость работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Такое мнение высказала координатор Общественного совета добропорядочности Галина Чижик, обратившая внимание на то, что "ВККС не обосновывает свои решения, а публикует лишь окончательный рейтинг", сообщает Фокус.

Эксперт напомнила, что квалификационное оценивание судей состоит из двух этапов. Первый – экзамен, второй – анализ досье кандидатов и собеседование.

"80% от общей оценки – субъективный показатель, который зависит исключительно от члена ВККС, выставляющего оценку добропорядочности и профессиональной этике кандидата. С этим можно было бы согласиться, если бы каждый балл, который получает кандидат, был объяснен. Но этого нет. Есть только финальный результат в общем рейтинге. А это не прозрачно и несправедливо. Во время конкурса в Верховный Суд мы столкнулись с тем, что кандидаты – как из числа судей, так и адвокатов, – к которым не было претензий от общественности, после оценки добропорядочности значительно падали в рейтинге. И наоборот – не понятно почему, те, кого общественность назвала недобропорядочными, становились судьями ВС", - рассказала Чижик.

Напомним, 2 августа 2018 года ВККС объявила конкурс на 39 должностей судей ВАС. Первый этап – подача документов – стартовал 8 августа и продлится до 14 сентября. После решения ВККС о допуске к конкурсу и спецпроверке, кандидаты перейдут к этапу квалификационного оценивания.

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