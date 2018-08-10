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Главная » Страна » Видео В День Независимости по Крещатику пройдет 250 единиц военной техники, - Порошенко

Видео В День Независимости по Крещатику пройдет 250 единиц военной техники, - Порошенко

<span class="label red">Видео</span> В День Независимости по Крещатику пройдет 250 единиц военной техники, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

На военном параде будут представлены новые образцы вооружений

10.08.18 51
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На военном параде по случаю 27-годовщины Независимости Украины  в Киеве пройдет 250 единиц техники, написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко. 

По его словам, на параде будут продемонстрированы новые образцы, которые уже поставляются на вооружение, а также другая техника, которая только проходит государственные испытания.

На параде также будет представлена техника, которая поставляется зарубежным партнерам, сообщил президент.

Напомним, на военном параде в честь Дня Независимости в Киеве 24 августа военнослужащие вместо приветствий советского образца будут использовать воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!". 

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