На военном параде будут представлены новые образцы вооружений

На военном параде по случаю 27-годовщины Независимости Украины в Киеве пройдет 250 единиц техники, написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, на параде будут продемонстрированы новые образцы, которые уже поставляются на вооружение, а также другая техника, которая только проходит государственные испытания.

На параде также будет представлена техника, которая поставляется зарубежным партнерам, сообщил президент.

Напомним, на военном параде в честь Дня Независимости в Киеве 24 августа военнослужащие вместо приветствий советского образца будут использовать воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!".