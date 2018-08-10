В ОБСЕ подтвердили резкую активизацию боевиков на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине подтверждает резкое увеличение нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ООС в Facebook.

Отмечается, что резкое увеличение количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ приводит к потерям среди военнослужащих ООС.

"Количество обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ в сравнении с началом так называемого "хлебного перемирия" выросло с 6-8 до по меньшей мере 30 случаев ежесуточно в последнюю неделю. А уже 9 августа враг открывал огонь по позициям украинских военных 45 раз, в том числе трижды применял тяжелое вооружение", - сообщают в ООС.

Кроме этого, СММ регистрирует многочисленные факты перемещения колонн военных грузовиков через неконтролируемый участок российско-украинской границы в сторону оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, с начала года на Донбассе погиб 31 мирный житель.