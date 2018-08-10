За строительство метро на Виноградарь соревнуются две компании

В тендере на строительство метро в Киеве от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь примут участие две компании.

Об этом говорится в системе публичных закупок ProZorro.

Предложения изначально подали три компании: "Интерстройтоннель" (Киев), "Киевметрострой" (Киев) и "Строительная компания "Адамант" (Мукачево). Но документы строительной компании "Адамант" были отклонены.

Напомним, ожидаемая стоимость строительства - 5,99 млрд грн. Победителя будут определять не только по цене, а и по срокам выполнения работ. Потенциальные подрядчики готовы построить станции за 18-26 месяцев. Аукцион, на которых планируют выбрать подрядчика, назначен на 20 августа.

Ранее глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский заявил, что две новые станции киевского метро на Виноградаре построят и откроют к концу 2019 года.