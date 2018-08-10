В Украине ожидают рекордный урожай кукурузы — Минагрополитики

Более точная информация об урожае будет в конце сентября

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк заявил, что в Украине ожидают рекордный урожай кукурузы, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал во время подписания Меморандума о взаимопонимании на 2018/19 МГ с представителями профессиональных объединений участников зернового рынка.

“Ожидаем рекорд по валовому сбору кукурузы. У нас было много ожидаемых рекордов в этом году, но погода постоянно вносит какие-то коррективы. Мы будем видеть по кукурузе, который у нас есть вал. Но я все же думаю, что мы останемся”, - сказал Мартынюк.

По его словам, более точная информация об объемах урожая будет известна 29 сентября.

Напомним, пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия сообщила, что в Украине снизились цены на часть продуктов, входящих в потребительскую корзину украинцев.