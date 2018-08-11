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Главная » Страна » В РФ утверждают, что вес Сенцова в норме
Освобождение заложников Кремля

В РФ утверждают, что вес Сенцова в норме

В РФ утверждают, что вес Сенцова в норме
Олег Сенцов/Фото: facebook.com/denisovaombudsman

По информации адвоката, у политзаключенного в ближайшее время могут отказать внутренние органы

11.08.18 23
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В Федеральной службе исполнения наказаний РФ (ФСИН) утверждают, что вес политзаключенного Олега Сенцова в норме, а его состояние здоровья - удовлетворительное.

Кроме того, во ФСИН отрицают информацию о том, что за время голодовки Сенцов скинул 30 килограммов,  сообщает ТАСС.

"В связи с появлением в ряде СМИ сообщений о том, что осужденный Олег Сенцов, отбывающий наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, якобы похудел на 30 килограммов, сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе ФСИН.

Там также утверждают, что Сенцов принимает питательную смесь ещё с мая. При этом адвокат режиссера Дмитрий Динзе говорил, что политзаключеннный начал принимать медицинскую смесь 3 недели назад.

"С первых дней отказа от приема пищи за пациентом установлено индивидуальное динамическое медицинское наблюдение. С 24 мая ему назначена поддерживающая терапия", - говорится в сообщении.

По словам Динзе, Сенцов пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят, и не попасть в больницу.

В то же время, по информации адвоката, у Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы. Об этом он сказал в эфире радио Крым.Реалии.

"Третий кризис опасен тем, что на фоне голодовки органы начинают потихоньку готовиться к отказу, человеку становится плохо – что и происходит с Олегом Сенцовым. Врачи сами говорят ему, что наступление четвертого кризиса зависит от индивидуальных особенностей организма. Он может случиться завтра, или через неделю, или через месяц", – сообщил адвокат.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына. 

8 августа сестра режиссера Наталья Каплан, сообщила, что Сенцов в письме ей написал, что конец близок.

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