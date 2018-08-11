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Главная » Страна » Под Киевом из-за пьяного водителя маршрутное такси сняли с рейса

Под Киевом из-за пьяного водителя маршрутное такси сняли с рейса

Под Киевом из-за пьяного водителя маршрутное такси сняли с рейса
Фото из открытых источников

За рулем автобуса находился 43-летний водитель с признаками алкогольного опьянения

11.08.18 321
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Под Киевом полицейские сняли маршрутку с рейса из-за пьяного водителя.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

Согласно сообщению, в рамках операции "Перевозчик" в Чабанах, что находится в 21 км от Киева, полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter.

За рулем автобуса находился 43-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. "Нетрезвое состояние водителя маршрутки подтвердил и результат медицинского освидетельствования", - отмечается в сообщении.

Выяснилось, что мужчина перевозил пассажиров из столицы в Боярку. К счастью, на момент остановки правоохранителями людей в салоне не было.

"Водителя полицейские сняли с маршрута и составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции). В дальнейшем меру наказания маршрутчику определит суд", - резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2018 года на территории Украины оформлено 14 тысяч 777 административных протоколов на водителей за управление в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или др.).

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