В Бердянске местный житель сильно избил военнослужащего, приехавшего в отпуск из зоны ООС

В Бердянске (Запорожская область) местный житель сильно избил военнослужащего, который приехал в город в краткосрочный отпуск из зоны Операции объединенных сил. Об этом в субботу, 11 августа, сообщила пресс-служба областной Нацполиция.

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 августа.

"В Бердянский отдел полиции поступило сообщение о том, что житель Бердянска 1999 года рождения, с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован в Запорожскую областную клиническую больницу. Полицейские установили, что пострадавший - местный житель - военнослужащий Операции объединенных сил и в Бердянск приехал в краткосрочный отпуск. Тяжкие телесные повреждения мужчина получил в результате конфликта с неизвестным, по проспекту Труда у дома 47/14 ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы ромского барона на Закарпатье закончились массовой дракой

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1985 года рождения.

Напомним, вчера в столице в кафе возле автостанции "Киев" произошла драка со стрельбой.