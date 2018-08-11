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Главная » Страна » В Бердянске местный житель сильно избил военнослужащего, приехавшего в отпуск из зоны ООС

В Бердянске местный житель сильно избил военнослужащего, приехавшего в отпуск из зоны ООС

В Бердянске местный житель сильно избил военнослужащего, приехавшего в отпуск из зоны ООС
Фото: Минобороны

Полицейские установили личность злоумышленника

11.08.18 836
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В Бердянске (Запорожская область) местный житель сильно избил военнослужащего, который приехал в город в краткосрочный отпуск из зоны Операции объединенных сил. Об этом в субботу, 11 августа, сообщила пресс-служба областной Нацполиция.

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 августа.

"В Бердянский отдел полиции поступило сообщение о том, что житель Бердянска 1999 года рождения, с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован в Запорожскую областную клиническую больницу. Полицейские установили, что пострадавший - местный житель - военнослужащий Операции объединенных сил и в Бердянск приехал в краткосрочный отпуск. Тяжкие телесные повреждения мужчина получил в результате конфликта с неизвестным, по проспекту Труда у дома 47/14 ", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1985 года рождения.

Напомним, вчера в столице в кафе возле автостанции "Киев" произошла драка со стрельбой.

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