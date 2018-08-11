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За 20 дней полиция поймала 50 пьяных водителей за рулем маршруток и автобусов

За 20 дней полиция поймала 50 пьяных водителей за рулем маршруток и автобусов
Фото: vseprokiev.com.ua

Всего правоохранители проверили 64 тыс. транспортных средств

11.08.18 26
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С начала полицейской операции "Перевозчик" правоохранители обнаружили 50 водителей за рулем автобусов и маршруток в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба МВД.

Всего по состоянию на 10 августа полиция осмотрела более 64 тысяч транспортных средств и обнаружила почти полторы тысячи технически неисправных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.

"Почти за 20 дней таких превентивных мер полицейские установили 12 800 фактов нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками пассажиров. Уже выявлено 50 водителей, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Мы продолжим такие меры по противодействию ДТП", - отметил Князев.

Напомним, 10 августа под Запорожьем грузовик врезался в маршрутку. Погибли пять детей и один взрослый. 11 августа скончался еще один ребенок, пострадавший в аварии.

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