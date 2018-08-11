Победителя Тур де Франс поместили в психбольницу

Победитель многодневной велосипедной гонки Тур де Франс 1997 года немецкий спортсмен Ян Ульрих угодил в психбольницу. Об этом сообщает Spiegel.

Карьера велосипедиста пошла на спад в начале 2000-х. Сначала в 2002 году Ульрих попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения, а 2006 году он стал фигурантом допинг-скандала. В 2014 году он снова угодил аварию. Дальше последовал развод с женой, после чего бывший чемпион стал сам жить на Майорке.

В июле 2018 года его задержала полиция после того, как он вторгся в дом своего соседа – немецкого актера и режиссера Тиля Швайгера.Завязав со спортом бывший чемпион жил на Майорке. Вернувшись в Германию, Ульрих, под воздействием алкоголя и наркотических веществ совершил еще одно правонарушение. В гостинице во Франкфурте он напал на девушку по вызову.

После этого в пятницу, 11 августа, Ульриха отправили в психиатрическую больницу. В полиции сообщили, что в связи с его "физическим и психическим состоянием" у них не было другого выбора.

Напомним, в Украине наибольшее количество пациентов с расстройствами психики болеет вследствие употребления психоактивных веществ.