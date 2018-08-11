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Фото Российский адвокат Новиков купил старые кеды Жадана

<span class="label red">Фото</span> Российский адвокат Новиков купил старые кеды Жадана
Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Вырученные средства пойдут на нужды медицинской службы ДУК ПС

11.08.18 83
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Российский адвокат Илья Новиков, защищающий украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, купил на благотворительном аукционе за 10 тыс. грн старые кеды украинского писателя и волонтера Сергея Жадана. Об этом он сообщил в Facebook.

"Купил кеды Сергея Жадана. Потому что, во-вторых, благотворительный аукцион, в-третьих, Жадан. А во-первых, кто бы там что ни думал, а конверсов (марка обуви Converse, - ред.) много не бывает", - написал он.

Сам Жадан отметил, что не знает, кто купил его кеды.

"Дорогие братья и сестры, не знаю, кто это сделал, но это круто. Работаем дальше, поддерживаем своих!" - написал писатель в Facebook.  

Ранее Жадан сообщил, что волонтеры из медицинской службы "Ульф" Добровольческого украинского корпуса Правого сектора организуют аукцион, на котором намерены продать его кеды.

"Продают кеды, которые вместе со мной прошли боевой путь, побывав за последний год в Австрии, Германии, Польши, Франции, Италии, Испании, Турции, Словакии и США. Ну и объехали (несколько раз) всю Украину. Предупреждаю – кеды максимально изношены. Разве что поставить их в сервант. Но если кто-то хочет поддержать украинских медиков-добровольцев (средства от аукциона идут им), присоединяйтесь и делайте ставки", - рассказал Жадан.

Как, сообщила волонтер Юлия Сидорова, стартовая цена лота была 3 тыс. грн. Вырученные средства пойдут на нужды медицинской службы ДУК ПС.

Напомним, в в Сети появился первый трейлер фильма "Дикое поле", снятого по мотивам романа Сергея Жадана "Ворошиловград".

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