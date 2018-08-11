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Главная » Страна » Правоохранители прикрыли очередную интернет-порностудию

Правоохранители прикрыли очередную интернет-порностудию

Правоохранители прикрыли очередную интернет-порностудию
Иллюстративное фото: kyiv.npu.gov.ua

Операцию провела СБУ

11.08.18 253
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Служба безопасности Украины выявила и ликвидировала интернет-порностудии в Кривог Роге. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что местные жители наладили нелегальный бизнес по изготовлению и реализации фото- и видеоматериалов порнографического содержания. В качестве "моделей" злоумышленники использовали женщин из малообеспеченных семей и несовершеннолетних девушек. По предварительной информации дельцы также распространяли среди "работниц" наркотические вещества. Отснятые материалы они публиковали на специализированных интернет-ресурсах", - говорится в сообщении.

Сейчас организатору и одному из активных участников порностудии объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Напомним, 6 августа в Киеве силовики выявили и ликвидировали виртуальную порностудию, в которой снимали эротическое видео с участием девушек и транслировали его в Интернете. 

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