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Видео В Харькове во время проверки газовой службой произошел взрыв в многоэтажке

<span class="label red">Видео</span> В Харькове во время проверки газовой службой произошел взрыв в многоэтажке
Фото: facebook.com/kharkiv1654

Пострадали пять человек

11.08.18 563
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В субботу, 11 августа, в Харькове на улице Танкопия произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о взрыве поступила в 15:21. Прибыв на место, спасатели установили, что горит квартира на 1-м этаже девятиэтажного жилого дома и балкон на втором этаже. Пожар потушили в 16:11.

Соседи сообщили, что перед взрывом ощущался резкий запах газа, из-за чего была вызвана аварийная газовая служба. При обследовании сотрудниками газовой службы подъезда произошел взрыв.

В результате взрыва пострадали пять человек. Они получили незначительные резано-осколочные раны и от госпитализации отказались.

В квартире выбиты входные двери, окна, балконная рама, повреждена внешняя бетонная плита балкона и двери подъезда. Разрушений несущих конструкций не обнаружено. Площадь пожара составила 35 кв.м. Локализовали пожар в 16:01. Окончательная ее ликвидация состоялась в 16:11.

Предварительная причина взрыва - взрыв природного газа.

Напомним, 16 июля, в одном из жилых домов Кривого Рога произошел взрыв на восьмом этаже - пострадали три человека, в том числе ребенок.

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