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Главная » Страна » В Крыму избили и ограбили бывшего премьера

В Крыму избили и ограбили бывшего премьера

В Крыму избили и ограбили бывшего премьера
Фото: Крымское информационное агентство

У Анатолия Франчука украли миллион рублей и 137 тыс. долларов

12.08.18 11
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В оккупированном Крыму в ночь с 9 на 10 августа избили и ограбили экс-премьера АРК Анатолия Франчука в собственном доме. Об том сообщает Крым.Реалии со ссылкой на местные СМИ.

Неизвестные ворвались в частный дом Франчука, избили и связали его, после чего вскрыли три сейфа и забрали крупную сумму денег.

"Из сейфов украли примерно миллион рублей, 137 тысяч долларов и много золота, которое принадлежало умершей 5 лет назад жене", – рассказал экс-премьер.

Он добавил, что грабители связали его руки и ноги, били по голове.

Напомним, Анатолий Франчук занимал должность главы правительства АРК в 1994-1996 и 1997-1998 годах. Кроме того, он избирался народным депутатом Украины. До 2007 года являлся председателем наблюдательного совета АО "Крымгаз".

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