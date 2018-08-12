В Крыму избили и ограбили бывшего премьера

В оккупированном Крыму в ночь с 9 на 10 августа избили и ограбили экс-премьера АРК Анатолия Франчука в собственном доме. Об том сообщает Крым.Реалии со ссылкой на местные СМИ.

Неизвестные ворвались в частный дом Франчука, избили и связали его, после чего вскрыли три сейфа и забрали крупную сумму денег.

"Из сейфов украли примерно миллион рублей, 137 тысяч долларов и много золота, которое принадлежало умершей 5 лет назад жене", – рассказал экс-премьер.

Он добавил, что грабители связали его руки и ноги, били по голове.

Напомним, Анатолий Франчук занимал должность главы правительства АРК в 1994-1996 и 1997-1998 годах. Кроме того, он избирался народным депутатом Украины. До 2007 года являлся председателем наблюдательного совета АО "Крымгаз".