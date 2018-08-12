Ложные сведения о Сенцове могли предоставить работники колонии, - Денисова

Ложные сведения о якобы освобождении политзаключенного Олега Сенцова могли предоставить журналистам работники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает "Громадське".
В частности, Денисова прокомментировала информацию об освобождении Сенцова, которая появилась в ночь на 12 августа. Данное сообщение оказалось ложным.
"Трудно комментировать это. Надеемся каждый раз, что будет подтверждена информация об освобождении Сенцова, но в Лабытнанги так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии", - отметила Денисова.
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Она также отметила, что, по неофициальным данным, медкомиссия 9 августа заключила, что Сенцов находится в нормальном состоянии как для трех месяцев голодовки, а его состояние позволяет его перевозить.
Напомним, украинский политзаключенный Олег Сенцов не покидал колонии в Лабытнанги и не вылетал из Салехарда на самолете.
Ранее российская журналистка Виктория Ивлева у себя в Facebook заявила, что Сенцова вывезли из Салехарда.