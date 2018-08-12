Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Ложные сведения о Сенцове могли предоставить работники колонии, - Денисова
Освобождение заложников Кремля

Ложные сведения о Сенцове могли предоставить работники колонии, - Денисова

Ложные сведения о Сенцове могли предоставить работники колонии, - Денисова
Людмила Денисова \ Фото с сайта segodnya.ua

По ее словам, в Лабытнанги так шутят с журналистами

12.08.18 8
000

Ложные сведения о якобы освобождении политзаключенного Олега Сенцова могли предоставить журналистам работники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает "Громадське".

В частности, Денисова прокомментировала информацию об освобождении Сенцова, которая появилась в ночь на 12 августа. Данное сообщение оказалось ложным.

"Трудно комментировать это. Надеемся каждый раз, что будет подтверждена информация об освобождении Сенцова, но в Лабытнанги так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии", - отметила Денисова.

Она также отметила, что, по неофициальным данным, медкомиссия 9 августа заключила, что Сенцов находится в нормальном состоянии как для трех месяцев голодовки, а его состояние позволяет его перевозить.

Напомним, украинский политзаключенный Олег Сенцов не покидал колонии в Лабытнанги и не вылетал из Салехарда на самолете.

Ранее российская журналистка Виктория Ивлева у себя в Facebook заявила, что Сенцова вывезли из Салехарда. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В России опровергли освобождение СенцоваОлег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено)Настало время высказаться Америке: на сайте Белого дома появилась петиция с призывом спасти Сенцова
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 15114
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11184
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12098
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21469
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13058
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 27890
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 14705
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 26545
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6165
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15170
  1. Украина даст воду в Крым в обмен на Кубань, - Омелян 4913 / 6345
  2. Украинские археологи обнаружили могилу уважаемой ведьмы 3743 / 4445
  3. Алиментщик Антин Мухарский навсегда покидает Украину 2082 / 2452
  4. На Земле началось последнее солнечное затмение в 2018 году 1941 / 2176
  5. Лайма Вайкуле призналась, почему отказывается петь в Крыму 1920 / 2281
  6. Закупленные Львовом старые берлинские трамваи не могут открывать двери 1914 / 2820
  7. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 1804 / 7821
  8. Названо самое быстрое существо на Земле 1784 / 2136
  9. Волкер: Кадры ОБСЕ подтверждают, что Россия продлевает конфликт на Донбассе 1735 / 2194
  10. Сорвавшийся с цепи. Что стоит за намерением Илона Маска выкупить акции Tesla 1598 / 1782
  1. Украина даст воду в Крым в обмен на Кубань, - Омелян 11 / 6345
  2. Волкер: Кадры ОБСЕ подтверждают, что Россия продлевает конфликт на Донбассе 10 / 2194
  3. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 8 / 3424
  4. Сорвавшийся с цепи. Что стоит за намерением Илона Маска выкупить акции Tesla 6 / 1782
  5. Общественная деактивация. Почему в Украине участились нападения на гражданских деятелей 5 / 1688
  6. Лайма Вайкуле призналась, почему отказывается петь в Крыму 5 / 2281
  7. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 5 / 12631
  8. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 4 / 7821
  9. Мария Деригина: "Доходные сайты — это новый перспективный вид инвестиционной деятельности, доступный для всех" 4 / 990
  10. Позолоченный теленок. Как Hyundai Santa Fe шел к четвертому поколению, и что он предложит украинским автомобилистам 3 / 1080
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.