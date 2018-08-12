Возле поселка Заря в Васильковском районе Днепропетровской области при проведении работ обнаружили пятисоткилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили на сайте ГСЧС в Днепропетровской области.
Авиабомбу обнаружили во время проведения земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.
На место обнаружения авиационной бомбы направилась аварийно-спасательная группа ведомства.
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"В 13.30 пиротехники изъяли бомбу и в 14.30 путем контролируемого подрыва она была уничтожена. Место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено", – говориться в сообщении.
Напомним, во Франции истребитель нечаянно сбросил учебную бомбу на завод.