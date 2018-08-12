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Главная » Страна » Видео В Днепропетровской области взорвали 500-киллограммовую бомбу времен Второй мировой

Видео В Днепропетровской области взорвали 500-киллограммовую бомбу времен Второй мировой

<span class="label red">Видео</span> В Днепропетровской области взорвали 500-киллограммовую бомбу времен Второй мировой
Фото с сайта dsns.gov.ua

Авиабомбу обнаружили во время проведения земляных работ

12.08.18 80
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Возле поселка Заря в Васильковском районе Днепропетровской области при проведении работ обнаружили пятисоткилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили на сайте ГСЧС в Днепропетровской области.

Авиабомбу обнаружили во время проведения земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.

На место обнаружения авиационной бомбы направилась аварийно-спасательная группа ведомства.

"В 13.30 пиротехники изъяли бомбу и в 14.30 путем контролируемого подрыва она была уничтожена. Место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено", – говориться в сообщении.

Напомним, во Франции истребитель нечаянно сбросил учебную бомбу на завод.

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