Украина изучает силовой сценарий реагирования на ситуацию в Азовском море, - Тука

Руководство Украины изучает силовой сценарий разблокирования ситуации в Азовском море, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Об этом сообщает Апостроф.

"Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях", - заявил он.

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По его словам, Россия откровенно злоупотребляет своим правом (задерживая суда в Азовском море).

"Кстати, это касается и нашего внутреннего законодательства, в отношении граждан. Например, когда активисты начинают ломать дверь, заходя где-то куда-то и рассказывая: "А мы имеем право!", то это злоупотребление правом. Есть определенные сценарии, каким образом можно улучшить ситуацию. Конечно, не самостоятельно, а с помощью наших союзников и партнеров. Такие возможности есть", - подчеркнул чиновник.

Вместе с тем он добавил, что не видит реального пути, каким образом Украина своими силами можем справиться с этой ситуацией.

Напомним, украинский адмирал предложил заминировать Азовское море.