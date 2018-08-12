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Главная » Страна » Украина изучает силовой сценарий реагирования на ситуацию в Азовском море, - Тука

Украина изучает силовой сценарий реагирования на ситуацию в Азовском море, - Тука

Украина изучает силовой сценарий реагирования на ситуацию в Азовском море, - Тука
Фото с сайта tribun.com.ua

Ситуация очень сложная

12.08.18 1443
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Руководство Украины изучает силовой сценарий разблокирования ситуации в Азовском море, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Об этом сообщает Апостроф.

"Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях", - заявил он.

По его словам, Россия откровенно злоупотребляет своим правом (задерживая суда в Азовском море). 

"Кстати, это касается и нашего внутреннего законодательства, в отношении граждан. Например, когда активисты начинают ломать дверь, заходя где-то куда-то и рассказывая: "А мы имеем право!", то это злоупотребление правом. Есть определенные сценарии, каким образом можно улучшить ситуацию. Конечно, не самостоятельно, а с помощью наших союзников и партнеров. Такие возможности есть", - подчеркнул чиновник. 

Вместе с тем он добавил, что не видит реального пути, каким образом Украина своими силами можем справиться с этой ситуацией. 

Напомним, украинский адмирал предложил заминировать Азовское море.

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