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Главная » Страна » Видео В Ровно люди с битами ополчились против уличных гонщиков, пострадали полицейские

Видео В Ровно люди с битами ополчились против уличных гонщиков, пострадали полицейские

<span class="label red">Видео</span> В Ровно люди с битами ополчились против уличных гонщиков, пострадали полицейские
Фото: radiotrek.rv.ua

Нескольких нарушителей задержали

12.08.18 1225
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В Ровно конфликт уличных гонщиков с "жителями окрестных домов" перерос в столкновения с полицией. Пострадали трое патрульных.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

11 августа, в 22:30 возле торгового центра собралось около 100 дрифтеров и почти 150 человек, которые протестовали против нелегальных гонок. Для недопущения конфликта и обеспечения правопорядка на место скопления людей выехали почти 50 правоохранителей. А администрация ТРЦ перекрыла въезд транспортных средств на территорию автостоянки.

"Несмотря на достигнутые договоренности во время встречи с городскими властями о переносе таких незаконных развлечений за пределы города, а затем последующего обращения к главе облгосадминистрации, автолюбители проигнорировали цивилизованное решение вопроса", – говорится в сообщении.

Один из гонщиков на автомобиле Renault Trafic объехал заграждения через бордюр и газон, заехал на автостоянку, где начал дрифтовать. На требования остановиться он не реагировал и в итоге сбил и.о. начальника управления превентивной деятельности области старшего лейтенанта полиции.

"Не имея возможности избежать наезда, полицейский упал на капот автомобиля Renault и, держась за него, проехал в таком положении около 30 метров до вынужденной остановки", – сообщают в полиции.

Водителя задержали, машину отправили на штрафплощадку. 

В соответствии с медицинским освидетельствованием, водитель был трезв. При задержании нарушителя телесные повреждения получили трое работников управления патрульной полиции. После оказания необходимой медицинской помощи всех полицейских отпустили.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Кроме того, в момент задержания нарушителя около 100 неизвестных в балаклавах битами повредили два автомобиля участников дрифта на территории автостоянки: автомобиль ВАЗ 2103 под управлением 22-летнего жителя Ровно и автомобиль ВАЗ 2106, за рулем которого находился 20-летний житель села Карпиловка Ровенского района.

Напомним, в Киеве маршрутки устроили гонки, выпала пассажирка.

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