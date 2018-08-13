Из квартиры сотрудника НБУ воры вынесли коллекцию монет на десятки тысяч гривен

В Печерском районе столицы квартирные воры обокрали чиновника НБУ.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на свои источники в МВД,

"12 августа, на улице Зверинецкой снова была зафиксирована кража из квартиры очередного чиновника. На этот раз экономиста из Нацбанка", - говорится в сообщении.

Около 20.00, на спецлинию службы 102 поступило сообщение от консьержа о том, что на улице Зверинецкая, 61А, в одной из квартир, где с пятницы отсутствуют хозяева, открыта дверь. По прибытии на место следственно-оперативной группы была задокументирована квартирная кража у сотрудника головного офиса Нацбанка.

Замки не были сломаны - дверь открыли отмычками. Домушники унесли коллекцию монет Нацбанка на 26 тысяч гривен, около тысячи долларов и золотые украшения. Никто из соседей ничего не слышал. Возможно, домушники действовали по наводке.

Напомним, в Киеве неизвестные украли у главы Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса кошелек с деньгами.