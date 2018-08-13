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Главная » Страна » В "Відродженні" назвали "давлением на суд" уголовное производство против судьи по "делу Кернеса"

В "Відродженні" назвали "давлением на суд" уголовное производство против судьи по "делу Кернеса"

В "Відродженні" назвали "давлением на суд" уголовное производство против судьи по "делу Кернеса"
Геннадий Кернес / Фото: sq.com.ua

В партии прокомментировали резонансное дело

13.08.18 594
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Травля судьи по "делу Кернеса" является ничем иным, как давлением на суд и ярким свидетельством фиктивности или даже полного отсутствия судебной реформы, которую так рекламировала власть. 

Об этом заявил председатель политсовета партии "Відродження" Владимир Пилипенко, комментируя заявление руководства Генеральной прокуратуры относительно незаконности решения о закрытии "дела Геннадия Кернеса" и об открытии уголовного производства против судьи, рассматривавшего это дело, передает пресс-служба партии. 

Напомним, 10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса. 

"Несмотря на то, что судья принял половинчатое решение, против него была задействована вся репрессивная машина власти. Силовые и контролирующие органы развернули кампанию с целью добиться возобновления дела. Однако такие действия власти свидетельствуют лишь об отсутствии независимого суда в Украине, показывают, что телефонное право сохранилось даже после Революции Достоинства, а разрекламированная судебная реформа является не более чем фикцией. Надеюсь, для наших западных партнеров, которые инициировали судебную реформу, "дело Кернеса" станет убедительным примером того, как власть провела эту реформу", – высказал мнение Владимир Пилипенко. 

Он напомнил, что в партии "Відродження" неоднократно заявляли о сугубо политическом характере дела в отношении Геннадия Кернеса, избранного мэром Харькова от политсилы. На местных выборах 2015 года Геннадий Кернес получил 65,8% поддержки харьковчан. 

"Судебный процесс в Полтаве против харьковского городского головы давно зашел в тупик. Все убедились, что это уголовное дело сфабриковано и является ничем иным, как политическим заказом. В суде свидетели защиты предъявили убедительные факты о заказном характере дела, а несоответствия и противоречия со стороны обвинения не оставили судье шансов на обвинительный вердикт", – добавил председатель политсовета партии "Відродження".

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