Учения десантно-штурмовых войск ВС Украины проходят на Николаевщине и в Херсонщине.
Как сообщают в пресс-службе Министерства обороны Украины, учения "Маруновый берет 2018" начались еще четыре дня назад.
Сейчас идет практическая фаза – бойцы захватывали пункт управления условного противника, наводят паромную переправу через Южный Буг, переправляют тяжелую технику, отбивают атаки с воздуха из ЗРК "Стрела-10" и ПЗРК.
Позже учения переместились в Херсонскую область.
Здесь отряд десантников высадился из вертолетов и взял под контроль один из объектов.
Напомним, почти 100 морских пехотинцев Военно-морских сил Украины принимают участие в международных учениях НАТО Noble Partner в Грузии.