11 августа загорелись заповедные леса возле Ялты на оккупированном Крымском полуострове. Горят 26 гектаров в ущелье Уч-Кош.
Об этом сообщает Крым. Реалии.
Горят сразу два заповедника – Крымский и Ялтинский. Тушат пожар спецсамолет, вертолеты и почти полтысячи спасателей и добровольцев.
На данный момент пожар локализирован, сообщают в крымском МЧС. Причины возгорания устанавливают.
А местные жители постят фото и видео пожара в соцсети.
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Напомним, лесные пожары в Калифорнии сняли с борта Международной космической станции.