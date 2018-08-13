В аэропорту Херсона появится новый лоукост, - Омелян

Со следующего года из Херсона начнут летать лоукост-авиакомпании, а иностранная авиакомпания может создать свою дочернюю компанию в Украине с местом базирования в Херсоне, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Об этом сообщает УНИАН.
"Мы надеемся, что со следующего года из Херсона полетят лоукосты. Мы работаем с большим европейским перевозчиком по этому вопросу, надеемся на поддержку украинской авиакомпании МАУ”, - рассказал он.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиабилеты в скором времени подорожают
Кроме того, по словам Омеляна, сейчас ведутся переговоры с авиакомпанией, которая хочет создать свою дочернюю компанию в Украине и хочет выбрать свою базу в Херсоне.
Министр отметил, что развитие авиаперелетов из Херсона позволит украинцам из оккупированного Крыма дешево летать по всей Европе.
Напомним, у Омеляна составили рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний.