В аэропорту Херсона появится новый лоукост, - Омелян

По его словам, идут переговоры с большим европейским перевозчиком

Со следующего года из Херсона начнут летать лоукост-авиакомпании, а иностранная авиакомпания может создать свою дочернюю компанию в Украине с местом базирования в Херсоне, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Об этом сообщает УНИАН.

"Мы надеемся, что со следующего года из Херсона полетят лоукосты. Мы работаем с большим европейским перевозчиком по этому вопросу, надеемся на поддержку украинской авиакомпании МАУ”, - рассказал он.

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Кроме того, по словам Омеляна, сейчас ведутся переговоры с авиакомпанией, которая хочет создать свою дочернюю компанию в Украине и хочет выбрать свою базу в Херсоне.

Министр отметил, что развитие авиаперелетов из Херсона позволит украинцам из оккупированного Крыма дешево летать по всей Европе.

Напомним, у Омеляна составили рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний.