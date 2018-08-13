Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Днепропетровской области.

"Пожар возник в одноэтажном жилом доме по адресу улица Массивная Самарского района города Днепр. По данному адресу были направлены спасатели 3-й и восемнадцатой государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Горела квартира одноэтажного жилого дома коридорного типа.

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела мужчины и женщины 1956 года рождения.

"Огнем уничтожены домашние вещи на площади 18 м. кв. и крыша жилого дома на площади 280 м. кв.", - отметили в пресс-службе.

Напомним, горят заповедные леса возле Ялты в оккупированном Крыму.