За Тамразова внесли все 3 млн грн залога

Бизнесмен выйдет на свободу в ближайшее время

Друзья собственника интернет-издания "Инсайдер" Алексея Тамразова, подозреваемого в попытке дачи прокурору взятки в размере 200 тыс. долларов, внесли за него 3 млн гривен.

Об этом сообщил адвокат Тамразова Николай Ореховский, передает LB.

"Все документы в СИЗО уже подали, ждем его выхода", - сказал он.

Он добавил, что залог внесли друзья Тамразова еще 10 августа.

Напомним, бывший первый зампредседателя правления Укргаздобычи Алексей Тамразов был задержан в рамках совместной операции Генеральной инспекции Генпрокуратуры Украины и Службы безопасности Украины.

Его подозревают в предложении взятки прокурору за содействие "в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича В.Ф.".

Летом 2015 года сам Тамразов вносил залог в размере 5 млн грн за подозреваемого в убийстве Бузины.