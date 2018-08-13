Народный депутат Украины Олег Ляшко записал песню, которую он исполняет в караоке в домашней обстановке в кругу своих соратников. Ролик слуга народа опубликовал на своей странице в Facebook.
На видео Олег Ляшко у себя дома в присутствии жены и коллег по партии Игоря Мосийчука и Андрея Лозового исполнил "Арию мистера Икс".
В комнате также были две собаки. Пользователи Сети отметили, что одна из них не выдержала вокала Ляшко и сумела убежать.
Сам политик подписал свое выступление словами "покоряю новые вершины".
Ранее Ляшко решил жениться на гражданской супруге Росите, с которой он воспитывает 16-летнюю дочь Владу.