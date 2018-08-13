Украинцы несли в Россию под одеждой 3 млн рублей

Пограничники Харьковского отряда совместно с работниками Фискальной службы обнаружили большую сумму незадекларированных средств, которую украинцы несли на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"12 августа в пункт пропуска "Гоптовка" прибыли трое гражданин Украины: двое мужчин и женщина 1984, 1952 и 1958 рождения направлялись в Россию пешком. Во время проверки под одеждой наших соотечественников совместная обзорная группа нашла скрытые 3 185 000 рублей РФ и 100 долларов США", - говорится в сообщении.

Эквивалент выявленных средств составил более 1 305 000 гривен.

Зачем задержанные несли деньги через границу и почему в рублях, не уточняется.

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Напомним, на Закарпатье контрабандисты напали и стреляли из травматического оружия в сотрудника Госпогранслужбы.