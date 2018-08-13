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Главная » Страна » В КГГА анонсировали возобновление раскопок на Почтовой площади

В КГГА анонсировали возобновление раскопок на Почтовой площади

В КГГА анонсировали возобновление раскопок на Почтовой площади
Фото: РБК-Украина

Археологи приступят к работе в 2019 году

13.08.18 50
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Археологи возобновят раскопки средневекового Киева на Почтовой площади в 2019 году после альтернативного укрепления свай. Об этом на брифинге рассказал начальник управления сохранения исторической среды и охраны объектов культурного наследия КГГА Александр Никоряк, передает Интерфакс-Украина.

"Город и мы как управление охраны культурного наследия переживаем за то, что с теми артефактами, что с ними будет. И если мы будем и дальше затягивать и ничего не делать, то мы можем утратить не только то, что уже раскопано и лежит под открытым небом несколько лет, а и то, что находится в земле, то, что недоработано, то, что нужно спасать", - отметил он.

По его словам, сейчас собираются предложения, каким образом далее проводить исследования и раскопки на данной территории.

"Эта ситуация, которая случилась (подтопление объекта, - ред.), и в связи с тем, что строительные и земельные работы не проводятся ниже отметки 105, которая есть сегодня под плитой, не несет никакой угрозы тем конструкциям, которые уже построены", - добавил директор КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Максим Калинин.

Он отметил, что для того, чтобы проводить раскопки к отметке 96 необходимо провести альтернативный вариант укрепления свай. Проект такого укрепления должны разработать до конца текущего года.

"Я поддерживаю коллегу, что необходимо как можно быстрее продолжить археологические исследования после того, как сваи будут укреплены альтернативным проектом", - подчеркнул он.

До укрепления свай раскопки на объекте проводиться не будут.

"Как сказал коллега, небезопасно углубляться ниже, пока не будет альтернативного укрепления этой площади. После укрепления, туда зайдут археологи", - сказал он.

Что касается прорыва водопровода и подтопления, то, по словам Калинина на данный момент проблема локализирована и проводятся роботы по проверке дренажной системы.

Также Никоряк сообщил, что в дальнейшем проводить раскопки на Почтовой площади будет Институт археологии НАН Украины, передает delo.ua.

"Мы уже подписали договор с Институтом археологии. Они в дальнейшем будут проводить исследование Почтовой площади. Они же и будут назначать археолога, который будет руководить раскопками на этом участке", — сообщил он.

Раньше раскопки на Почтовой площади проводил Центр археологии Киева, которым руководит Михаил Сагайдак.

Напомним, 9 августа место археологических раскопок на Почтовой площади в Киеве затопило из-за аварии на магистральном водопроводе.

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