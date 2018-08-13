Транзит сжиженного газа через Украину резко упал

Транзит сжиженного газа через территорию Украины в июле текущего года уменьшился по сравнению с тем же периодом 2017 года на 24% — до 83,6 тысячи тонн, рекордно сократились поставки через порты Украины.

Об этом сообщает enkorr.

Так, транзит через порты Украины за отчетный месяц сократился на 52% — до 15,1 тыс тонн.

Практически весь объем морских отправок — 14,6 тыс тонн — пришелся на терминал "Укрлоудсистем" в Одессе.

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В июле железнодорожный транзит СУГ составил 68,5 тыс тонн. Это на 12,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (78,3 тыс тонн). Наибольший объем СУГ был транзитирован ж/д-сообщением через переход Изов из России в Польшу — 23,2 тыс тонн.

Лидерство по транзиту через территорию Украины по итогам июля 2018 года досталось России с объемом 58,2 тыс тонн. Казахстан транзитировал 25 тыс тонн. На Беларусь пришлось всего 0,4 тыс тонн транзитного ресурса.

Напомним, Газпром намерен построить "Северный поток-3".