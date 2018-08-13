Больше всего на рекламу израсходовала ВО Батькивщина

Парламентские политические партии с апреля по июнь этого года потратили 150,2 млн гривен. При этом треть суммы (46, 3 млн грн) была направлена на оплату рекламных материалов.

Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает сайт КИУ.



"Больше всего на рекламу потратила ВО Батькивщина - 24,8 млн грн. Из них 20,8 млн грн было потрачено на рекламу по телевидению и 3,7 млн - на наружную рекламу (билборды, ситилайты)", - говорится в сообщении комитета избирателей.

Отмечают, что на втором месте по затратам на рекламу находится Самопомощь - 6,6 млн грн.

Фото: cvu.org.ua

Радикальная партия Олега Ляшко потратила на рекламу 6,5 млн, Оппозиционный блок - 4,2 млн, БПП - 3,1 млн, Народный Фронт - 0,9 млн.



Всего на рекламу было направлено 78% средств из общих расходов ВО Батькивщина, 49% - РПЛ, 27% - Оппозиционного блока, 21% - Самопомощи, 10% - БПП, 4% - НФ.



В КИУ утверждают, что Самопомощь, Оппозиционный блок, БПП, НФ потратили на оплату рекламы государственные деньги, а Батькивщина - соединила государственные средства с собственными деньгами партии.

Также партии тратили деньги на содержание ячеек (27,6 млн), заработную плату (22,6 млн), оплату услуг и материальные затраты (21,4 млн) и аренду (16,3 млн).

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