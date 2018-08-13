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Освобождение заложников Кремля

Европейские и американские режиссеры призвали освободить Сенцова

Европейские и американские режиссеры призвали освободить Сенцова
Олег Сенцов / Фото: top.rbc.ru

Открытое письмо в поддержку политзаключенного подписали около 120 деятелей культуры

13.08.18 31
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Около 120 деятелей культуры из Европы и Америки подписали открытое письмо с призывом освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Le Monde.

"Если мы не будем действовать, то, значит, мы оставим Олега Сенцова умирать. Это стало бы отступлением от наших ценностей и принципов", - говорится в тексте обращения.

"Не заключается ли его единственная реальная "вина" в том, что он продемонстрировал свободу выражения мнения? Не стало ли его единственным "преступлением" то, что он смог показать свою политическую позицию через искусство?", - отмечает авторы письма.

Подписанты считают, что приговор Сенцову является "нарушением международного права и основных правил правосудия". Они также призывают представителей ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться его освобождения.

Свои подписи под письмом оставили знаменитый французский режиссер Жан-Люк Годар, классик европейского кино, британский режиссер Кен Лоуч, крупнейший представитель американского независимого кино, канадец Дэвид Кроненберг, а также известные во Франции режиссеры Бертран Тавернье, Режис Варнье, Фредерик Уайзман, Константен Гаврас, Оливье Накаш. Всего письмо поддержали 120 деятелей, а также министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына. 

8 августа сестра режиссера Наталья Каплан, сообщила, что Сенцов в письме ей написал, что конец близок.

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