Ограбление ломбарда в Киеве совершили иностранцы, - полиция

Между собой нападавшие общались на иностранном языке, а к охраннику и продавцу обращались на русском

Злоумышленниками, которые ограбили ломбард в Киева на улице Щербаковского и убили его охранника, скорее всего, являются иностранцами.



Об этом заявил и. о. начальника столичной полиции Виктор Нечитайло, передает пресс-служба ведомства.



По его словам, между собой нападавшие общались на иностранном языке, а к охраннику и продавцу обращались на русском.



"Проанализировав всю собранную информацию, можем говорить о том, что разбойники четко спланировали разбой на магазин: они выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода и место отстоя машины. Даже тот факт, что сожгли автомобиль, который использовали во время нападения, говорит о том, что они пытались уничтожить вещественные доказательства: именно в салоне обнаружили оружие, которое они, вероятно, применили во время разбоя", - заявили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму избили и ограбили бывшего премьера

Силовики отмечают, что на ограбление у злоумышленников ушло несколько минут, а предварительная сумма нанесенного ущерба составила около 5 млн гривен.

На розыск нападавших ориентирован весь личный состав столичных полицейских, кроме того правоохранители призвали сообщать детали происшествия всех, кто ими владеет.

Напомним, вечером 12 августа трое злоумышленников в масках ворвались в ломбард на улице Данилы Щербаковского в Киев. Преступники скрылись на автомобиле, который потом нашли сожженным. По факту нападения открыли два уголовных производства.