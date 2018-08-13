На военном полигоне проходят огневые испытания нового основного боевого танка Т-72АМТ, разработанного и изготовленного Киевским бронетанковым заводом. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Во время испытаний отрабатываются разные режимы стрельбы нового танка различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты "Комбат" от Конструкторского бюро "Луч".

"Именно возможность ведения огня "Комбатом", является одной из главных особенностей Т-72АМТ, который является модернизированной версией Т-72А. Благодаря использованию нового высокоточного оружия возможно уничтожить бронетехнику противника на дальности до 5 км. Таким образом, дальность ведения огня танка Т-72АМТ в два раза больше, чем в Т-72А. При этом ракета "Комбат" имеет бронепробиваемость в 750 мм брони и, благодаря тандемной головной части, полностью игнорирует динамическую защиту противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, Т-72АМТ получил степень защиты нового поколения, которая обеспечивается элементами динамической защиты и противокумулятивными решетками.

Также новый танк получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами. В Т-72АМТ установлен комплект из двух цифровых радиостанций с защищенным каналам связи и современные спутниковые средства навигации.

Киевский бронетанковый завод также провел модернизацию ходовой части. Была выполнена замена гусениц на новые с резинометаллическим шарниром и обрезиненной беговой дорожкой, что позволило увеличить плавность хода танка.

Танк оборудован камерой заднего вида и энергоагрегатом, который позволяет вести наблюдение и открывать огонь с места без включения основного двигателя, что позволяет значительно экономить его ресурс.

"В общем, Т-72АМТ является результатом обработки опыта боевого применения танков Т-72, более сотни которых было за годы войны передано украинской армии предприятиями Укроборонпрома", - подытожили в госконцерне.

Напомним, в Киеве на заводе "Артем" запустили новый участок по изготовлению артиллерийских боеприпасов больших калибров для артиллерийской установки "Гиацинт".